رئيس البرلمان العربي يتوجه إلى المغرب للمشاركة في إطلاق خطة لتعزيز حقوق الإنسان

توجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى طنجة بالمملكة المغربية، وذلك للمشاركة في فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والمُقرر عقدها يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.

ويتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمندوبية الوزارية المُكلفة بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، وتهدف إلى تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان.

ومن المُقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في افتتاح هذه الفعالية، والتي سوف يشارك فيها عدد من قادة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي.