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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محاولة الانقلاب.. رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان

رئيس غينيا بيساو
رئيس غينيا بيساو

أعلن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسكو إمبالو، اليوم الاثنين، عن حل البرلمان، وذلك عقب محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم حكومة غينيا بيساو للصحفيين اليوم الاثنين، إن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو حل برلمان البلاد، بعد ما وصف ما حدث الأسبوع الماضي بـ"محاولة انقلاب" في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا.

واندلعت اشتباكات بين فصيلين بالجيش في بيساو ليل الخميس واستمرت الجمعة بعد أن أطلق جنود الحرس الوطني سراح وزير معارض كان محتجزا في تحقيق بالفساد.

وكان إمبالو يحضر مؤتمر المناخ "كوب28" في دبي ليعود إلى بيساو بعد محاولة الانقلاب، مؤكدًا أنه لم يتمكن من العودة فورا، لكن هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة.

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