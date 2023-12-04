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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على قصف المستوطنات.. الاحتلال يشن هجوما بالمسيرات على مركز قيادة لـ حزب الله

هجوم اسرائيلي ليس
هجوم اسرائيلي ليس بالمسيرات على مواقع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار نفذت ضربات ضد مركز قيادة حزب الله ومواقع أخرى تابعة لها ردا على الهجمات على شمال إسرائيل اليوم.

وقبل قليل، أطلقت الصواريخ أيضا على مجتمع ماتات الشمالي، وهبطت في مناطق مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يرد بقصف مدفعي على مصدر إطلاق النار.

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إنه تم رصد عدداً من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود.
وأضافت وسائل إعلام إن إحدى عمليات الإطلاق هو صاروخ مضاد للدبابات وسقط على منطقة في الجليل الأعلى المحتل.

وأوضحت وسائل الإعلام إن كل الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد بإطلاق القذائف في اتجاه مصادر إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين : “استهدفنا بالصواريخ تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مسكاف عام وحققنا إصابة مباشرة”.

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