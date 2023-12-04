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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس السابق تقديرًا لجهوده

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم مجلس جامعة عين شمس برئاسة  الدكتور محمد ضياء ، رئيس الجامعة ، في جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق ٤ /١٢ /٢٠٢٣ ،  الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب ، تقديرا لجهوده واسهاماته الرائدة في تطوير قطاع التعليم والطلاب ،وذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، وبمشاركة  المستشار عمر مروان وزير العدل والأستاذ محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 


كما شهد التكريم  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذ الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق  والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق ،  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و العمداء أعضاء المجلس.


في كلمته أشاد رئيس الجامعة بالتفاني والإلتزام الذي قدمه  الدكتور عبد الفتاح سعود خلال فترة عمله كنائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، مثنيًا على إنجازاته الملموسة ، وإسهاماته الفعالة في مجالات التعليم ورعاية الطلاب ،مؤكدا أن لها أثرًا كبيرًا ومكانة مميزة في تاريخ الجامعة ، متمنيًا  المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية والأكاديمية المتميزة.
من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود عن خالص تقديره وامتنانه للتكريم ، مؤكدًا سعادته بما قدمه للجامعة واعتزازه بكونه جزءًا من فريق عمل مميز وملهم.
وأضاف أن أى نجاح يتم تحقيقه هو نتاج تعاون وجهود مشتركة ، متمنيًا لجامعة عين شمس دوام الريادة فى التعليم والبحث العلمي في مصر والوطن العربى واستمرار ارتقاء الجامعة في التصنيفات العالمية لتحتل المكانة التى تستحقها.
 

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