زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: من يفشل بهذه الطريقة لا يمكنه الاستمرار

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، قائلاً إن "من فشل بهذه الطريقة لا يمكنه الاستمرار".

وأضاف لابيد في بداية المدرسة الدينية لحزب “يش عتيد”: من كتب الكارثة على اسمه وفقد ثقة الحكومة - النظام الأمني ​​وثقة الشعب - دعه يقوم بالتصرف اللائق الوحيد الممكن ويرحل".

وتابع لابيد: "لقد حان الوقت لتعود هذه الحكومة إلى بيتها وتسامحنا من عقوبتها. لقد حان الوقت ليرحل من حياتنا من حدثت في عهده أعظم كارثة في تاريخ البلاد، لأنه في كل يوم الكارثة تكبر وكل يوم يتسع الصدع وكل يوم يشتد العار".

واستطرد: ماذا سيقول نتنياهو وماذا سيقول شعبه لو كنت لا أزال رئيسا للوزراء في 7 أكتوبر؟ هل لديك أدنى شك في أنه كان سيقف هنا الآن ويطالب برأسي على طبق؟".

وعلى خلفية المناقشات المتعلقة بالميزانية في لجنة الموازنة، قال لابيد "ماذا سيقول إذا قمت هذا الأسبوع في الكنيست، بدلاً من الاستقالة، بدلاً من المغادرة، بتحويل مليارات الشواكل الفاسدة من أموال الائتلاف. سرقتم خزائن الدولة. نهب لا مثيل له. حولت المليارات في منتصف الحرب إلى الشركاء، الأحزاب والمصالح السياسية".

وتابع "هل لديك أدنى شك أنه كان سيقف هنا ويصرخ بأن هذا كفر مشين؟ هل لديك أدنى شك أن نتنياهو كان سيشرح لك الآن بالآيات والعجائب والدماء والنار والدخان التي كان سيشاهدها وكان سيفهم وأول من يعرف أن رئيس وزراء إسرائيل الذي فاته كل الإشارات ويواصل الآن كل الأذى - لا يمكنه البقاء ولو دقيقة واحدة أخرى في منصبه؟".