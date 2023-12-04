هالة سرحان: هناك سيولة في الفن بسبب تطور وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي

علقت الفنانة هالة سرحان ، عن تطور التكنولوجيا وظهور الذكاء الإصطناعي وتأثيرة عن الفن خلال ندوة تكريمها بأيام قرطاج المسرحية.

وقالت سرحان: "نحن في عصر الذكاء الإصطناعي والسوشيال ميديا فأصبح هناك سيولة في المواد الفنية على الإنترنت على عكس الماضي كان الجمهور يسعى لأن يرى الفن في أماكنة سواء المسرح او السينما.

وعلى جانب آخر ، حرصت الفنانة إلهام شاهين، على ارتداء الشال الفلسطيني في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، لتعلن عن تضامنها الكبير مع الأشقاء في غزة.

حرص المئات من الجمهور التونسي على التواجد أمام المسرح البلدي من أجل مشاهدة العرض الإسباني فاينال المشارك في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين سواء من الجمهور أو صناع المسرح مثل خالد جلال وداوود حسين.

ويتنافس في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية ١١ عملا من مختلف الدول العربية.

ويشهد المهرجان عددا من الورش من ابرزها "طريقة مايسز في في التمثيل" ويقدمها سكوت تالبوت من أمريكا، ولسعد سعايدي تونس، وورشة أخرى بعنوان "تقنيات الرقص والأداء الحركي" ويقدمها طلعت السماوي "العراق - السويد".

ويتواجد أيضا ورشة في المهرجان بعنوان "الرقص الإفريقي" ويقدمها الإسباني آولوي، وورشة أخرى بعنوان "الرقص" بالتعاون مع دريمز شباب ويقدمها المالي التونسي لاسينا كون، فيما يقدم المالي يايا كوليبالي ورشة بعنوان "صنع العرائس المالية"، وأخيرًا هناك ورشة بعنوان "الواقع المعزز" ويشارك فيها كل من السوسريين ورتان ويسنوكي، وريمار دي لاشيفالري، ونينا دي لاشيفاليري.