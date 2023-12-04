انقطاع خدمات الاتصالات في مدينة غزة وشمال القطاع

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بانقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة وشمال قطاع غزة.

ووفقا لشبكة "قدس" الإخبارية، فإن سبب الانقطاع تضرر عناصر رئيسية من الشبكة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق ومن غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن.

وأعلن مجلس منظمة الصحة العالمية، أنه سيعقد جلسة طارئة بشأن الوضع الصحي بقطاع غزة في 10 ديسمبر الجاري.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر‭‭ .

وذكرت الوثيقة أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة.