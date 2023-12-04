برلمانية تطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، موقف الدولة المصرية التاريخي والمشرف تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها ومساندتها للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجازر دموية وحرب إبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني المتغطرس.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة وعظيمة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وإيقاف المجازر التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضده، وإنهاء معاناة الأبرياء العزل الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة مخالفة تمامًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، ولن تتخلى مصر عن فلسطين مهما كانت التحديات والصعوبات، موضحة أن جهود مصر المبذولة خلال الأيام الماضية تؤكد أن مصر لا تتخلى عن أشقائها.

واختتمت: "ستظل مصر دائمًا سند لأشقائها، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك الفوري والعاجل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين".