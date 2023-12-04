إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهدف موقع بركة ريشا التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأكد حزب الله، أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في حرج حانيتا بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف: "استهدفنا موقع جل العلام العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا للمرة الثانية وحقق إصابات مباشرة.

وأعلن حزب الله، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرة.