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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهدف موقع بركة ريشا التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأكد حزب الله، أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في حرج حانيتا بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف: "استهدفنا موقع جل العلام العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا للمرة الثانية وحقق إصابات مباشرة.

للمرة الثانية.. حزب الله اللبناني يدك قوات الاحتلال

ردا على قصف المستوطنات.. الاحتلال يشن هجوما بالمسيرات على مركز قيادة لـ حزب الله

وأعلن حزب الله، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرة.

حزب الله الاحتلال الاسرائيلي بركة ريشا

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