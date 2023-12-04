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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بنها الأهلية: تخصيص 12 منحة للدول الإسلامية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها.

في بداية الاجتماع أكد مجلس جامعة بنها الأهلية على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا، كما إنها من أهم الاستحقاقات الدستورية، ولها تأثير هام في صنع المستقبل موضحًا ضرورة حث وتشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية.. وخلال الاجتماع تم التوجيه بأهمية عقد الندوات التثقيفية للتوعية بضرورة المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية على رأسها اعتماد تقديم 12 منحة للدول الإسلامية فى جميع التخصصات (طب،علاج طبيعي، طب الأسنان، الاقتصاد وإدارة الأعمال، الهندسة، علوم الحاسب).

أيضًا ناقش مجلس جامعة بنها الأهلية الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة، كما استعرض المجلس أعمال مكتب التحول الرقمى والحوكمة الذكية، بجانب استعراض أنشطة الجامعة السابق تنفيذها ومنها الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، و"يوم التوعية الطبية الأول" بجانب متابعة تقرير عن المشاركات الطلابية في المؤتمرات والمسابقات الرياضية المختلفة، وتقديم عظيم الشكر والتقدير على الدور الذى يقوم به مكتب التميز المؤسسي ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور جمال السعيد، والدكتورة سهير شعراوى، نائب رئيس مجلس الأمناء، على الدعم الدائم والمستمر.

شهد الاجتماع حضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، ومديرين البرامج بجامعة بنها الأهلية، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى أعضاء مكتب التميز المؤسسي.

جامعة بنها الدكتور جمال سوسة مجلس جامعة بنها الأهلية المشاركة السياسية امتحانات الفصل الدراسي الأول

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