وكيل تموين القليوبية لـ صدى البلد: 497 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

تشهد معارض السلع الغذائية بالقليوبية المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع، إقبالًا كبيرا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

السكر بـ 27 جنيها والأرز بـ 22 في الأسواق

وتضم المبادرة توفير عددا من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو في والأرز بسعر 22 جنيه للكيلو وذلك إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتسهم المبادرة في إحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

ضخ كميات كبيرة من السكر بمنافذ صرف السلع

وقال عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية خلال لقائه بصدى البلد أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا كميات كبيرة من السكر بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تخصيص 497 منفذا لبيع السلع الغذائية للمواطنين

وأكد مدير تموين القليوبية على استمرار الحملات المفاجئة على المنافذ المشاركة بالمبادرة لمتابعة توافر السلع الغذائية أمام جمهور المستهلكين ، مؤكدا أنه بلغ إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكى و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلى تنوعت ما بين شركات ومبادرات وأحزاب التحالف الوطنى والغرفة التجارية بالقليوبية.

وأضاف أنه يوجد بالمحافظة أيضا 43 منفذا تابعا لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى معرضين وشوادر موسمية وهما "معرض مدينة بنها بشارع فريد ندا، ومعرض المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة"، ومعرض السلع المخفضة بمنطقة ميت عاصم التابعة لمركز بنها.

2d12df8a-ee0d-4568-a4fd-ac4ac02b46fb

057bf8c3-bade-4bfe-a669-56907d6d9289

132ddb00-0aac-45b0-b74d-141ed53264e5

a419e3b2-aa5d-4b05-96f6-0192feb49dfc

d265a8f3-0e89-4751-b56a-8064f1c3daec