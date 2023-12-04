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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بمدينتي طوخ وقها لمتابعة استعداداتها النهائية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إنعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه تم تجهيز 365 مقراً إنتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و 512 ألف و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ شملت المرور علي عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمدينتي طوخ وقها.

وتفقد المحافظ لجان مدرسة مدرسة الشهيد عماد دغش ببلتان ومدرسة الغزاوية للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد فهمي الطوخي بطوخ ومدرسة عبد الحميد حسن التجريبية بطوخ ومدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بطوخ (لجنة عامة).

وفي مدينة قها تفقد المحافظ عدد من اللجان من بينها لجنة مركز شباب قها ( لجنة عامة ) ومدرسة قها الثانوية وتفقد لجان كجمع قهت الابتدائي.

ووجه "الهجان"، مسىولي التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة صيانة واصلاح جميع التلفيات داخل المدارس وتكثيف اعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما وجه "المحافظ" بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج ، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وحث محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره.

وأشار إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية، منوها بأنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

جدير بالذكر أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن  ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

كما شدد أيضا على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

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