عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خُمس قوتها العاملة.. سبوتيفاي Spotify بصدد تسريح 1500 موظف

سبوتيفاي Spotify
سبوتيفاي Spotify بصدد تسريح 1500 موظف

أعلنت شركة "Spotify" سبوتيفاي -أكبر منصة لبث الموسيقى والتسجيلات الصوتية-  إنها بصدد تسريح عدد كبير من موظفيها، حيث ستخفض الشركة ما يقرب من خُمس قوتها العاملة، وهي الجولة الثالثة من عمليات تسريح العمال حتى الآن هذا العام. 

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن عمليات التسريح التي تقوم بها سبوتيفاي تأتي في الوقت الذي تحسب فيه صناعة التكنولوجيا نهاية عقد من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي عززت نموها، مما دفع عمالقة الصناعة مثل أمازون مينا و"Salesforce" إلى خفض التكاليف والتخلص من الوظائف.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، دانييل إيك، في مذكرة للموظفين "إن الشركة بحاجة إلى العودة للحجم الصحيح" لمراعاة “بيئة مختلفة تمامًا”، وستقوم الشركة بتسريح حوالي 1500 موظف، أو 17% من موظفيها.

وتحدث إيك عن الوضع المالي للشركة قائلا "لقد تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير، وأصبح رأس المال أكثر تكلفة". مضيفًا أنه "على الرغم من الجهود التي بذلناها لخفض التكاليف في العام الماضي، إلا أن هيكل التكاليف لدينا بالنسبة للمكان الذي نحتاج إليه لا يزال كبيرًا للغاية." 

وتعد عملية تسريح موظفي سبوتيفاي هي الأكبر التي أعلنتها الشركة هذا العام، حيث قامت في يونيو بتسريح  حوالي 200 موظف، بما في ذلك العديد من العاملين في مجال البث الصوتي، كما تم تسريح 600 موظف آخر في يناير.

ودخلت سبوتيفاي مؤخرًا في مجالات جديدة مثل البث الصوتي، بما في ذلك شراء استوديوهات البودكاست Gimlet مقابل 230 مليون دولار في عام 2019 وThe Ringer مقابل حوالي 200 مليون دولار في عام 2020. 

كما أبرمت صفقات باهظة الثمن مع شخصيات معروفة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق ، باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، وكذلك الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، كما توسعت لتشمل الكتب الصوتية.

Spotify سبوتيفاي تسريح تسريح موظفي سبوتيفاي ارباح سبوتيفاي بث الموسيقى التسجيلات الصوتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

خبيرة أبراج تتوقع توقيت نهاية حرب إسرائيل وغزة

قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. مفاجأة سارة من وزير المالية |ماذا قال؟

انفجارات عنيفة تهز خيرسون الأوكرانية.. وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ