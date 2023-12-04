اشتباكات بالأيدي وإلغاء العرض الخاص.. ممثلة إسرائيلية تطالب بإنقاذ الأسيرات لدى حماس

طالبت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بالإسراع من أجل إنقاذ الأسيرات الإسرائيليات لدى حركة حماس، واستنكرت في منشور جديد، ما وصفته بـ "الصمت الدولي" بشأن مصيرهن، منذ احتجازهن مع بدء الحرب في غزة، في 7أكتوبر الماضي.

واعتبرت بطلة فيلم "ووندر وومن" في منشور طويل عبر حسابها على "إنستجرام"، ، أن المجتمع الدولي فشل في توفير الحماية للإسرائيليات، وفق قولها.

ورأت أن الخطر مستمر، ولا تزال الرهينات عرضة للاعتداء، مع اقتراب أسرهن من 3 أشهر تقريباً، مطالبة بالعمل على إطلاق سراحهن.

وتابعت: "فشل العالم في وصف هذا الوضع بأنه حالة طارئة عاجلة، تتطلب استجابة حاسمة".

وناشدت "جميع الذين فعلوا الكثير من أجل حقوق المرأة، على الصعيد العالمي، من الأمم المتحدة إلى مجتمع حقوق الإنسان، يتعين عليهم الانضمام إلى مطالبة حماس بالإفراج عن كل امرأة رهينة على الفور".

كانت غادوت، التي خدمت في الجيش الإسرائيلي سابقاً، تقود حملة للمطالبة بإطلاق الأسرى، مستخدمة منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

غال غادوت

ومن جانب اخر تم إلغاء عرض فيلم الممثلة غال غادوت الداعم للاحتلال؛ بعد الاشتباكات التي حدثت خارج متحف التسامح في لوس انجلوس، بين اسرائيليين ومتظاهرين مؤيدين لـ فلسطين، رافضين تبرير الجرائم بحق أهل غزة.

وتسير هوليوود هذه الأيام، على وقع الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة، إذ تبدّلت آراء نجوم هوليوود من داعمين للجانب الإسرائيلي إلى النقيض، ومن وقف منهم على الحياد طالب بإنهاء الحرب بأسرع وقت حقناً لدماء الأبرياء في غزة، إلا غال غادوت، الممثلة الإسرائيلية، التي أعلنت عن فيلم يصوّر أحداث 7 أكتوبر من الجانب الإسرائيلي، ليلغى عرض الفيلم اليوم على وقع الاحتجاجات.

اشتباكات بالأيدي

وقعت اشتباكات بالأيدي، خارج متحف التسامح في لوس انجلوس، بين مؤيدين لفلسطين وآخرين مؤدين لإسرائيل، وحصلت حالة من الشغب ألغي على أثرها الفيلم.

وكانت الممثلة الإسرائيلية واجهت انتقادات عنيفة، بعد انتشار خبر مشاركتها في تنظيم عرض فيلمٍ دعائيٍ لإسرائيل حول عملية "طوفان الأقصى" يشارك فيه نجوم من هوليوود، ويروّج للادّعاءات الإسرائيلية.

وأدى الخوف من أعمال عنف خارج صالة العرض إلى إلغاء الفيلم بشكلٍ نهائي.