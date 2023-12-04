عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اشتباكات بالأيدي وإلغاء العرض الخاص.. ممثلة إسرائيلية تطالب بإنقاذ الأسيرات لدى حماس

غال غادوت
غال غادوت

طالبت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بالإسراع من أجل إنقاذ الأسيرات الإسرائيليات لدى حركة حماس، واستنكرت في منشور جديد، ما وصفته بـ "الصمت الدولي" بشأن مصيرهن، منذ احتجازهن مع بدء الحرب في غزة، في 7أكتوبر  الماضي.

واعتبرت بطلة فيلم "ووندر وومن" في منشور طويل عبر حسابها على "إنستجرام"، ، أن المجتمع الدولي فشل في توفير الحماية للإسرائيليات، وفق قولها.

ورأت أن الخطر مستمر، ولا تزال الرهينات عرضة للاعتداء، مع اقتراب أسرهن من 3 أشهر تقريباً، مطالبة بالعمل على إطلاق سراحهن.

وتابعت: "فشل العالم في وصف هذا الوضع بأنه حالة طارئة عاجلة، تتطلب استجابة حاسمة".

وناشدت "جميع الذين فعلوا الكثير من أجل حقوق المرأة، على الصعيد العالمي، من الأمم المتحدة إلى مجتمع حقوق الإنسان، يتعين عليهم الانضمام إلى مطالبة حماس بالإفراج عن كل امرأة رهينة على الفور".

كانت غادوت، التي خدمت في الجيش الإسرائيلي سابقاً، تقود حملة للمطالبة بإطلاق الأسرى، مستخدمة منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

غال غادوت

ومن جانب اخر تم إلغاء عرض فيلم الممثلة غال غادوت الداعم للاحتلال؛ بعد الاشتباكات التي حدثت خارج متحف التسامح في لوس انجلوس، بين اسرائيليين ومتظاهرين مؤيدين لـ فلسطين، رافضين تبرير الجرائم بحق أهل غزة.

وتسير هوليوود هذه الأيام، على وقع الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة، إذ تبدّلت آراء نجوم هوليوود من داعمين للجانب الإسرائيلي إلى النقيض، ومن وقف منهم على الحياد طالب بإنهاء الحرب بأسرع وقت حقناً لدماء الأبرياء في غزة، إلا غال غادوت، الممثلة الإسرائيلية، التي أعلنت عن فيلم يصوّر أحداث 7 أكتوبر من الجانب الإسرائيلي، ليلغى عرض الفيلم اليوم على وقع الاحتجاجات.

 

اشتباكات بالأيدي

وقعت اشتباكات بالأيدي، خارج متحف التسامح في لوس انجلوس، بين مؤيدين لفلسطين وآخرين مؤدين لإسرائيل، وحصلت حالة من الشغب ألغي على أثرها الفيلم.

وكانت الممثلة الإسرائيلية واجهت انتقادات عنيفة، بعد انتشار خبر مشاركتها في تنظيم عرض فيلمٍ دعائيٍ لإسرائيل حول عملية "طوفان الأقصى" يشارك فيه نجوم من هوليوود، ويروّج للادّعاءات الإسرائيلية.

وأدى الخوف من أعمال عنف خارج صالة العرض إلى إلغاء الفيلم بشكلٍ نهائي.

غال غادوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

موضوعات متعلقة

تفاصيل جنازة المخرج إيساف إسماعيل.. ونقابة المهن السينمائية تنعاه

الموت يفجع الفنانة وفاء وآيتن عامر

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

محمد ثروت يظهر في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي.. تفاصيل

بعد غياب.. حلا شيحة برفقة شقيقتها هنا فى جنازة أشرف عبدالغفور

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

خبيرة أبراج تتوقع توقيت نهاية حرب إسرائيل وغزة

قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. مفاجأة سارة من وزير المالية |ماذا قال؟

انفجارات عنيفة تهز خيرسون الأوكرانية.. وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ