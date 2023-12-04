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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الهيئة العربية للتصنيع: مصر لديها نظام قيادة وسيطرة محلي الصنع.. فيديو

اللواء أ.ح مختار
اللواء أ.ح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع

قال اللواء أ.ح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة العربية للتصنيع قدمت في معرض إيديكس نتاج عمل عامين ماضيين.

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وأضاف اللواء أ.ح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لابد من حدوث تكامل بين جهات التحقيق في مصر"، لافتا: "الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع كل الجهات".

 

وأشار: "الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعا وشركة"، موضحا: "نتعاون مع زملائنا في القوات المسلحة من أجل خروج منتجات جديدة".

 

وأوضح: "المصفحة قادرة 1 مصرية 100% ومن إنتاج الهيئة العربية للتصنيع"، مضيفا: "الذخائر الجوية "عائلة حافظ" قنابل حرة تصل أوزانها حتى 2000 رطل بقدرة اختراق للخرسانة المسلحة حتى 180سم، واستخدمت في ضرب أهداف الإرهابيين في سيناء".

 

وأكد اللواء أ.ح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،: "مصر لديها نظام قيادة وسيطرة محلي الصنع يمكن أن يتفاعل مع كل من أنظمة الدفاع الغربية والشرقية".

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