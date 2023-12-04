إيديكس.. العربية للتصنيع: نسعى للبحث عن كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية

علق اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على افتتاح معرض إيديكس 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال مختار عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مع انتهاء كل دورة من دورات إيدكس نستعد للدورة الجديدة وهذا يشكل دافعا للبحث عن كل جديد في عالم الصناعات الدفاعية ".

وأضاف مختار عبد اللطيف:" استعدينا بشكل جيد لمعرض إيديكس ولدينا عناصر البحوث ونتعاون بشكل وثيق مع عناصر البحوث في القوات المسلحة ".

وتابع مختار عبد اللطيف:" نسعى للبحث عن كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية وما تحتاجه مصر في هذا الشأن ".

وأكمل مختار عبد اللطيف:" بعقول أبناء الهيئة العربية للتصنيع نقوم بتصميم بعض الأنظمة الدفاعية الجديدة ونقوم بتصنيعها داخل مصانع الهيئة"، مضيفا:" لدينا 14 شركة ومصنع بالهيئة العربية للتصنيع ".

