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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير استراتيجي: مصر استفادت بقوة من نسخ معرض إيديكس الماضية

معرض إيديكس الدولي
معرض إيديكس الدولي

أعرب اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن فخره الشديد بما عُرض في معرض إيديكس الدولي، وما تمتلكه مصر من أسلحة، قائلا إن ما يحدث في مصر يجعل أي مواطن يشعر بالأمان على الرغم من كل المحاولات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الراهنة. 

خبير استراتيجي يتحدث عن معرض إيديكس 

وأضاف "العمدة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن مصر تظهر القوة من خلال مثل تلك الأحداث التي تستعرض الأسلحة وما تمتلكه الدولة المصرية، لافتا إلى أن مصر استفادت من نسخ المعرض في السنوات الماضية من خلال زيادة نسبة التصنيع والاتفاقات على التصنيع داخل مصر. 

وتابع اللواء عادل العمدة، أن مصر استفاد بشكل من معرض إيديكس، والقيادة المصرية بدأت في التخطيط لـ 2025 اعتبارا من اليوم، إذ  أن مصر تعمل على تخطيط المعارض القادمة والذي تديره مصر خلال عامين مقبلين. 

واستكمل أن ما ظهر اليوم يؤكد أن مصر دولة قوية، ولديها قدرة على استيعاب 411 شركة من أكثر من 100 دولة، إضافة إلى حوالي 100 شخصية هامة تواجدوا في المعرض، وهو ما يؤكد على أنه إضافة قوية جدا. 

أيديكس معرض ايديكس اللواء عادل العمدة برنامج الحياة اليوم لبني عسل الأسلحة

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