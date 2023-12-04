5 مجموعات جديدة.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكشف تفاصيل هامة في معرض "إيديكس"

قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2023 مشاركة جميلة إذ أنها تأتي في وقت عصيب ودقيق يشهده العالم، فكون يتواجد أكثر من 400 شركة على أرض مصر في هذه الآونة هي شهادة في حق مصر أنها بلد الأمن والأمان وبلد الاستقرار، والتي تستطيع تنفيذ مثل هذه الفعاليات الكبرى.

وأضاف "عبد اللطيف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن مثل تلك الفعاليات فرصة للهيئة العربية للتصنيع لتجهيز كل ما هو جديد في عالم الصناعات الدفاعية، ويتم الاستعداد بشكل قوي من خلال عقول مهندسي ومهندسات الهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع القوات المسلحة، مع اشتراك فعلي في الاطلاع على كل ما هو جديد، ومحاولة نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر.

وتابع، أن جناح الهيئة العربية للتصنيع كان به 5 مجموعات من الصناعات الدفاعية جديدة وتُعرض لأول مرة في جناح الهيئة، أولها الذخائر الجوية وهي للمرة الأولى تُعرض في المعرض، وهي عبارة عن قنابل جوية تستخدم مع القوات الجوية في الطائرات وبها 4 طرازات تحت اسم "عائلة حافظ" ويتراوح وزنها من 500 لـ 2000 رطل ولديها قدرة على اختراق الخرسانة المسلحة، وكذلك يوجد مركز سيادة وسيطرة آلي متحرك وهذا متعدد المهام، ويستخدم عسكريا ومدنيا، إذ يستخدم عسكريا في مراكز القيادة والسيطرة المختلفة، ويستخدم مدنيا في مراكز إدارة الأزمات، وهذا المركز صُنع في مصر بنسبة 100%.

واستكمل، أن الهيئة لديها 14 شركة ومصنع، وكل شركة تعمل في مجال معين، والميزة في الهيئة هو التكامل بين بعضهم البعض، لتتكامل الصناعة، موضحا أنه تم إنشاء سيارة مصفحة تحت اسم "قادر 1" وهذه تُصنع في أحد مصانع الهيئة بالكامل ولأول مرة في مصر في مصنع "قادر للصناعات المتطورة"، وتم تصنيعها من الألف للياء، وتلك العربة تم تجهيزها بتجهيزات طبقا لمطالب وزارة الداخلية.