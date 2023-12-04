عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بأيادي مصرية.. مفاجأة عن منتجات دفاعية تعرض لأول مرة في إيديكس

صدى البلد

علق اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على افتتاح معرض إيديكس 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

نشأت الديهي: معرض إيديكس يعكس قدرة مصر على توطين الصناعات العسكرية

إيديكس.. العربية للتصنيع: نسعى للبحث عن كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية

وقال مختار عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، :"  معرض إيديكس فرصة لتقديم كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية والعسكرية".

 

وأضاف مختار عبد اللطيف:" قدمنا 5 مجموعات من المنتجات الدفاعية ويتم عرضها لأول مرة في النسخة الحالية من معرض إيديكس".

 

 وتابع مختار عبد اللطيف:" لدينا الذخائر الجوية التي تعتبر قنابل للطائرات وهي 4 أنواع وهي قنابل حرة أوزانها تتراوح بين 500 إلى 2000 رطل ولديها قدرة على اختراق الخرسانة المسلحة ".

 

واكمل مختار عبد اللطيف:" قمنا يعرض مركز قيادة متحرك ألي متعدد المهام وهذا المركز تم تصميمه وتصنيعه بأيادي مصرية 100% ".

 

ولفت مختار عبد اللطيف:" قمنا بتصنيع عربة مدرعة مصفحة لفض الشغب باسم قادر 1 ".

أيديكس معرض ايديكس التصنيع صناعات دفاعية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب الأمريكي يضع شرطا صعبا لمواصلة دعم أوكرانيا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس

الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا لـ إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية

الهيئة العربية للتصنيع تكشف تفاصيل التعاون مع شركة داسو الفرنسية.. فيديو

دوري الأبطال والكرة الذهبية.. مفاجأة حول انتقال مبابي لـ ريال مدريد

أزال الأدمن..ماذا ينتظر هاكر صفحة وزير الأوقاف الرسمية من عقوبات؟ اعرف الإجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

قوة جسدية ونشاط دائم.. فوائد جديدة للشاي والقهوة

فيديو

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ