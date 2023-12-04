بأيادي مصرية.. مفاجأة عن منتجات دفاعية تعرض لأول مرة في إيديكس

علق اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على افتتاح معرض إيديكس 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مختار عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، :" معرض إيديكس فرصة لتقديم كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية والعسكرية".

وأضاف مختار عبد اللطيف:" قدمنا 5 مجموعات من المنتجات الدفاعية ويتم عرضها لأول مرة في النسخة الحالية من معرض إيديكس".

وتابع مختار عبد اللطيف:" لدينا الذخائر الجوية التي تعتبر قنابل للطائرات وهي 4 أنواع وهي قنابل حرة أوزانها تتراوح بين 500 إلى 2000 رطل ولديها قدرة على اختراق الخرسانة المسلحة ".

واكمل مختار عبد اللطيف:" قمنا يعرض مركز قيادة متحرك ألي متعدد المهام وهذا المركز تم تصميمه وتصنيعه بأيادي مصرية 100% ".

ولفت مختار عبد اللطيف:" قمنا بتصنيع عربة مدرعة مصفحة لفض الشغب باسم قادر 1 ".