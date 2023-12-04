علق الإعلامي نشأت الديهي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى معرض إيديكس 2023 للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن": " معرض إيديكس أصبح رقما في سلسلة المعارض الدولية الخاصة بالصناعات العسكرية والدفاعية ".

وأضاف نشأت الديهي: "معرض إيديكس يعكس قدرة مصر على توطين الصناعات العسكرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي منذ سنوات، كما أنه ةيوضح قدرة مصر على تنظيم وجذب 100 دولة كي تشارك في معرض إيديكس بصناعتها العسكرية ".

وتابع نشأت الديهي: "زمان كنا بننبهر بالمعارض الدولية للصناعات العسكرية والدفاعية لكن الأن أصبح لدينا معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية مقام على أرض مصر ".

ولفت نشأت الديهي: إلى أن " هناك أسلحة يتم تصنيعها في مصر ومصر تتوسع في هذا الشأن كي يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الأسلحة ونقوم بالتصدير للخارج مثل دول كثيرة بالعالم ".