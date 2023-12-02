مفيش تعويم تاني.. نشأت الديهي: «النقد الدولي» أثنى على دور مصر المحوري بالمنطقة|فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس صندوق النقد الدولي أثني علي الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح "الديهي"، خلال برنامج "مانشيت"، علي فضائية" تن"، مساء اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيسة صندوق النقد الدولي أكد أن الشعب المصري تحمل الفترة الماضية فاتورة الإصلاح الاقتصادي.

وأردف الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس خلال حديثه مع رئيسة صندوق النقد الدولي أكد إن «مفيش تعويم للعملة» ورفع لقيمة الدولار وتخفيض قيمة الجنية لأن الشعب المصري قد تحمل أعباء كثيرة الفترة الماضية.

واستطرد "الديهي"، أن الرئيس السيسي أكد لرئيسة صندوق النقد الدولي، أن الشعب المصري تحمل أعباء كثيرة الفترة الماضية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وأردف أن رئيس صندوق النقد الدولي أكدت للرئيس السيسي أنهم يشاهدون التقدم الاقتصادي الذي تشهده مصر خلال الفترة الماضية ومعدل النمو الايجابي وهناك تعاون مشترك بين مصر وبين صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة.