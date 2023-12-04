ريال مدريد يعلن غياب نجمه حتى نهاية العام

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، تعرض لاعبه داني كارفخال لإصابة جديدة.

وقال الريال في بيان رسمي على حسابه بشبكة "إكس": "بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بوجود إصابة في عضلة السمانة بالساق اليسرى".

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو": "سيغيب كارفاخال حتى نهاية العام الحالي على الأقل، وسيحاول اللحاق بريال مدريد في كأس السوبر الإسباني يوم 10 يناير الثاني المقبل".



ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، عقب مرور 15 جولة من المسابقة.

وسيغيب داني كارفاخال على الأقل عن المباريات التالية: "ريال بيتيس - يونيون برلين - فياريال - ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا".

