دوري الأبطال والكرة الذهبية.. مفاجأة حول انتقال مبابي لـ ريال مدريد

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مصمم على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، بعد أن يغادر باريس سان جيرمان مجانا.

وينتهي تعاقد مبابي، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وتفيد التقارير بأنه ينوي عدم التجديد.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن مبابي أدرك بالفعل أن وقته في حديقة الأمراء يجب أن ينتهي، إذا كان يريد مواصلة التطور، لا سيما أنه سيبلغ 25 عاما يوم 20 من الشهر الجاري.



ويشعر مبابي أنه قد يفوت أوان تحقيق حلمه بالتتويج بدوري الأبطال، وحصد جائزة الكرة الذهبية، إذا استمر في اللعب لباريس.

وأشار التقرير إلى أن مبابي يستعد بالفعل للرحيل إلى ريال مدريد، وقد شارك مؤخرا مع باريس سان جيرمان في مركز المهاجم الصريح، وهو المركز المتوقع أن يشارك به مع ريال مدريد.

ومن المرجح أن يعتمد الريال على مبابي كرأس حربة، خاصة أن الثنائي رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور يشاركان في الجناحين.