محافظ الإسماعيلية يدعو رجال الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي

أكد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، على الاهتمام بالتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية من خلال عمليات التجفيف والتبريد وتصدير تلك المنتجات بعد التصنيع، ما يعود بالنفع على مزارعي المحافظة، موجها الدعوة لرجال الأعمال الوطنيين للاستثمار في قطاع التصنيع الزراعي خاصة وأن الإسماعيلية تتميز بمحاصيل زراعية متفردة في جودتها مثل المانجو والفراولة و البرتقال الصيفي والفول السوداني و السمسم .



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم /الإثنين /، مع أعضاء اللجنة التنظيمية لمبادرة أزرع والتي أطلقتها وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تهدف لدعم صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضي الزراعية.



حضر الاجتماع ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و ممثلي مبادرة ازرع وعدد من القيادات المحلية بالإقليم وعدد من مزارعي الإسماعيلية.



وأشار المحافظ إلى أهمية تحديد احتياجات مزارعي الإسماعيلية للعام القادم والاستعانة بمتخصصين في التربة وإعطاء كافة الصلاحيات والإمكانيات لمديرية الزراعة التي تساعد الفلاح، بجانب تنظيم مدارس حقلية إرشادية تساعد المزارع على توفير جميع الاحتياجات وتقدم له المساعدة.



من جانبهم، وجه أعضاء اللجنة الشكر لمحافظ الإسماعيلية لدعمه المبادرة والاهتمام بصغار المزارعين داخل المحافظة مؤكدين على دراسة كافة احتياجات مزارعي الإسماعيلية من خلال اللقاء بهم فى أماكنهم والتعرف على كافة احتياجاتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أهداف المبادرة.



وقام المحافظ عقب الاجتماع بزيارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور نائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الدين ورئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب المهندس سامي أبو وردة وعدد من قيادات الشركة، حيث تفقد خلال الزيارة مركز معلومات شركة القناة لتوزيع الكهرباء واستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركز والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.



وتفقد بشارة أعمال إنشاء مركز خدمة المستثمرين والذي يتيح كافة الخدمات للمستثمرين وذوي الهمم من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.



من جهة أخرى نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب سرابيوم، تستهدف أهالي مركز فايد، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 785 مواطنا في أولى أيامها، والتي تستمر فعالياتها حتى الأربعاء المقبل.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب، في بيان اليوم /الإثنين/ أن القافلة الطبية تأتي ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع القرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، وتضمنت تخصصات شملت عيادات الأطفال والباطنة و المسالك البولية و النساء وتنظيم الأسرة و الجراحة وعيادة للأسنان والأشعة وعيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.