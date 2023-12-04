أحمد حسن يعلن عن مفاجأه للاعبي الزمالك قبل مباراة الاتحاد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن مفاجأة للاعبي الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال ساعات لتحفيزهم قبل مباراة الاتحاد السكندري ".



وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.