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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد المقاطعة.. طريقة عمل غسول الفم الطبي

غسول الفم
غسول الفم

يحتاج الكثير من الأشخاص لاستخدام غسول الفم الطبي؛ لتطهير الأسنان واللثة، والوقاية من الالتهابات وعلاجها، ولكن بعد المقاطعة أصبح من الصعب الحصول عليها. 

ووفقا لما جاء في موقع rejuv-health نعرض لكم طريقة عمل غسول الفم الطبي في المنزل بمكونات طبيعية.

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كشفت دراسة أجريت عام 2020 أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يكون بديلاً مفيدًا لغسول الفم الذي يحتوي على الكحول وقد يكون غسول الفم بزيت شجرة الشاي علاجًا فعالًا لالتهاب اللثة.

زيت شجرة الشاي، والمعروف باسم زيت الميلاليوكا، هو زيت أساسي مضاد للبكتيريا يأتي من شجرة الشاي التي تنمو في الساحل الأسترالي الجنوبي الشرقي المستنقعي يمكن أن يكون سامًا بكميات كبيرة، لكن زيت شجرة الشاي من الزيوت العطرية الشائعة التي تحارب البكتيريا الضارة.

وأظهرت الدراسات القديمة كذلك أن هلام زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في علاج التهاب اللثة، دون أي آثار جانبية .

فوائد_زيت_الشاي
فوائد_زيت_الشاي

طريقة صنع واستخدام غسول الفم بزيت شجرة الشاي

قم بخلط 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي في نحو 226 جراما من الماء الدافئ.

قم بفرك غسول الفم بزيت شجرة الشاي، حول فمك بلطف لمدة 30 ثانية تقريبًا. 

تحذير: لا تبتلع هذا الغسول؛ فيمكن أن يكون لزيت شجرة الشاي آثار جانبية إذا تم تناوله، لذا فبمجرد الانتهاء من استخدامه، أخرج بقاياه من فمك.

كرر غسول الفم بزيت عشبة الليمون 3 مرات يوميًا حتى لا تشعر بالألم في لثتك.

قد يتفاعل زيت شجرة الشاي مع بعض الأدوية، وهو سام إذا تم تناوله، لذا يجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استخدام أي غسول للفم محلي الصنع.

الفم غسول الفم التهاب اللثة البكتيريا الضارة زيت شجرة الشاى شجرة الشاي علاج التهاب اللثة مضاد للبكتيريا

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