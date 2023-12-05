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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة والد مقدم بجهاز الأمن الوطني

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ادي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء للمقدم أحمد مجدى بجهاز الأمن الوطني بالشرقية في وفاة المغفور له والده وذلك بمسقط رأسه بمدينة منيا القمح.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

محافظ الشرقية يلتقي رئيس جامعة الزقازيق ويؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعرب المقدم أحمد مجدي عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في وفاه الراحل الكريم.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية  وعدد من القيادات الأمنية ونواب البرلمان.

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