محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة والد مقدم بجهاز الأمن الوطني

ادي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء للمقدم أحمد مجدى بجهاز الأمن الوطني بالشرقية في وفاة المغفور له والده وذلك بمسقط رأسه بمدينة منيا القمح.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

أعرب المقدم أحمد مجدي عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في وفاه الراحل الكريم.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وعدد من القيادات الأمنية ونواب البرلمان.

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