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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي رئيس جامعة الزقازيق ويؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والسادة عمداء الكليات وذلك بمكتبه بالديوان العام.

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة وكذلك العاملين والطلاب في الإنتخابات الرئاسية القادمة ، والتي من المقرر إنطلاقها في الفترة من 10 -  12 ديسمبر 2023م باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

اثنى محافظ الشرقية على الدور التربوي الهام لأساتذة الجامعة في تقديم تعليماً جيداً لأبنائنا الطلاب والطالبات قائلاً: هم امانه في اعناقنا نقوم بتشكيل وعيهم وننمي آليات ممارسات الديموقراطية وغرس روح الولاء والإنتماء لديهم ليصبحوا نواه تُساهم في بناء وتنمية المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار واللجان الإنتخابية لإستقبال أمام المواطنين والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

 

أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية علي مستوي المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألف و 932 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم ، أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية ، قائلاً أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن.

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كما استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على ارض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية برؤية واضحة من القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياه المواطنين إلى الأفضل لافتاً إلى ان إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع ان يغير شكل حياه المواطنين، لافتا إلى أن حجم الإستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي 62 مليار جنيه، ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوي الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن تقديره وامتنانه لدعوة محافظ الشرقية له وللنواب والعمداء لمشاركة الجهاز التنفيذي في التوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب علي التوجه للجان الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والتصويت لإختيار رئيس الجمهورية وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة وكذلك المشاركة في صنع مستقبل الوطن والحفاظ علي مكتسباته والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية والرخاء عي ارض مصرنا الحبيبة.

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