اصبري ولكِ الجنة.. رد أمين الفتوى على متصلة تئن بعد فقد بصرها

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى "نجلاء"، إنها فقدت بصرها منذ 9 سنوات ولا تستطيع الصبر على هذا الابتلاء؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "لابد أن تعرفي حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغه عن رب العزة حيث قال "إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدِي بحبيبتَيْهِ فَصبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجنَّةَ".

وتابع: "عندما آتى صحابيا لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يدعو له الله يرد عليه بصره فقال له سيدنا النبي: (إِن شئْتِ صَبَرْتِ ولكِ الْجنَّةُ، وإِنْ شِئْتِ دعَوْتُ اللَّه تَعالَى أَنْ يُعافِيَكِ)".

واكمل: "لعل الله ابتلاها بهذا الابتلاء الشديد لينور لها البصيرة بكل حقائق الأمور، فعليها أن تصبر وسيدنا النبي بشرها بالجنة".