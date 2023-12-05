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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اصبري ولكِ الجنة.. رد أمين الفتوى على متصلة تئن بعد فقد بصرها

فقدان البصر
فقدان البصر

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى "نجلاء"، إنها فقدت بصرها منذ 9 سنوات ولا تستطيع الصبر على هذا الابتلاء؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "لابد أن تعرفي حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغه عن رب العزة حيث قال "إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدِي بحبيبتَيْهِ فَصبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجنَّةَ".

وتابع: "عندما آتى صحابيا لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يدعو له الله يرد عليه بصره فقال له سيدنا النبي: (إِن شئْتِ صَبَرْتِ ولكِ الْجنَّةُ، وإِنْ شِئْتِ دعَوْتُ اللَّه تَعالَى أَنْ يُعافِيَكِ)".

واكمل: "لعل الله ابتلاها بهذا الابتلاء الشديد لينور لها البصيرة بكل حقائق الأمور، فعليها أن تصبر وسيدنا النبي بشرها بالجنة".

دار الإفتاء الابتلاء الصبر

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