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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حدود مصر خط أحمر.. يحيى الفخراني يعلق على أحداث غزة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

علق الفنان يحيي الفخراني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، على أحداث غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني  .

وقال يحيى الفخراني: "فلسطين في القلب دون أي ادعاء.. وموقف الرئيس السيسي الحاسم والرافض لتهجير الفلسطينيين طمأن المصريين".

تابع :" مصر طوال تاريخها تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية ، وحدود مصر خط أحمر والأرض والعرض متساويان لدى المواطن المصري".

اختتم :"الفن مؤثر في الوعي ولابد ان يمس القلب وأن يكون صادقا ويشعر الجمهور ان الفن صادق ويصل بسهوله لهم ".


وكان الدكتور والفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قوته فى الدفاع عن القضية الفلسطينية والأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة طارئة عقدها مجلس الشيوخ بشأن تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين.

وقال الفخراني: "اليوم تتضح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحديث تسليح الجيش المصرى لحماية الحدود".

وأضاف: "العرض والأرض متساويان عند الشخصية المصرية، وطول ما فيه أعداء وطامعين لازم نكون أقوى".

يحيى الفخراني أحداث غزة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء

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حدود مصر خط أحمر.. يحيى الفخراني يعلق على أحداث غزة


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