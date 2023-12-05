الخارجية: السلطات المصرية هي المسئولة عن إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن من له الحق في تولي إجراءات عودة المصريين بالخارج، وخاصة من قطاع غزة، هي السلطات المصرية، مشيرا إلى أنه لا تدخل لأي طرف في إجراءات عودة المصريين في قطاع غزة.

وقال أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أي مواطن مصري يتواصل مع مكتب التمثيل المصري الموجود في رام الله، ويوافيهم بالأسماء، والوثائق، وبعدها يقوم المكتب بمراجعتها وموافاة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بها؛ لاستكمال إجراءات العودة من قطاع غزة.

الأراضى المصرية

أشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بهذه الأسماء؛ لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.