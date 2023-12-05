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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم جرار بتوكتوك بالطريق الشرقي بأسوان

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

تعرض 4 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم جرار زراعى بمركبة "توك توك" على الطريق الشرقى لمدينة كوم أمبو الرابط مع مدينة نصر النوبة شمال أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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حادث 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع حادث تصادم جرار زراعى بمركبة "توك توك"، على الطريق الشرقى لمدينة كوم أمبو الرابط مع مدينة نصر النوبة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم جمال.ا.ع  55 سنة، وشقيقه أحمد 35 سنة، وشقيقتهما أيضاً نجاح 45 سنة، بالإضافة إلى إصابة رسمية. إ.  ح 50 سنة"، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات ونزيف، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

 

 

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