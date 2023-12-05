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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: واشنطن تعمل مع الشركاء لتوفير ممرات بحرية آمنة للشحن العالمي

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ سيواصل التنسيق لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر، من خلال جولة سيقوم بها في منطقة الخليج الأسبوع الجاري

وذكرت الوزارة أن واشنطن تعمل مع الشركاء لتأمين ممرات بحرية آمنة للشحن العالمي، موضحة ان المبعوث الأمريكي الخاص سيؤكد على ضرورة احتواء الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأكدت الخارجية الامريكية العمل مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعُمان لحل الصراع في اليمن.

 وأضافت الخارجية في بيان أن ليندركينغ “سيجتمع مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين لبحث الخطوات اللازمة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأمريكي سيؤكد خلال زيارته أن “الفرصة سانحة لينهي اليمنيون الصراع في بلادهم والمضي قدماً نحو إحلال السلام وأن اندلاع صراع إقليمي أوسع يجازف بتقويض السلام في اليمن”.

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