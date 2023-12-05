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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم روسي عنيف على مدينة أفدييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا

هجوم روسي عنيف شرق
هجوم روسي عنيف شرق أوكرانيا

 


كشف مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية كثفت هجماتها، على بلدة أفدييفكا المدمرة، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه البطيء في شرق أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تبعد البلدة 20 كيلومتراً فقط شمالي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، وهي جزء من منطقة دونباس الشرقية التي يقاتل فيها الجيش الروسي للسيطرة عليها منذ فشله في السيطرة على كييف في بداية حربه على أوكرانيا في فبراير 2022.

ويعترف المسؤولون الأوكرانيون بأنه لم يتبق أي مبنى سليم في المدينة. واحتدم القتال أيضاً حول بلدتين مجاورتين هما مارينكا وباخموت.

وقال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا للتلفزيون الأوكراني "شهدنا الأحد والاثنين، زيادة كبيرة في القصف المدفعي... وعدداً كبيراً من عمليات القصف بقذائف الهاون".

وتابع "كانت هناك أيضاً زيادة في الأنشطة الهجومية. ربما ينتظرون تحسن الطقس لاستخدام بعض معداتهم مجدداً كما فعلوا سابقًا، ولكن على نطاق أوسع".


ويقول محللون عسكريون أوكرانيون وغربيون إن الهجوم الذي تشنه موسكو على أفدييفكا كبدها خسائر كبيرة في الجنود والعربات المدرعة.

وقالت المدوَّنة الشهيرة الروسية التي تتناول الحرب «ريبار» إن القوات الروسية تقاتل شمال غربي أفدييفكا وتواجه القوات الأوكرانية والمعدات المدرعة بالقرب من مصنع فحم الكوك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات صدت 15 هجوما روسيا في المنطقة وتسع هجمات قرب باخموت التي تحتلها روسيا نحو الشمال.

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