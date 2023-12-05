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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات حملة بشبابها في شمال سيناء لتعزيز المشاركة السياسية للشباب

نشاط الحملة في قرة
نشاط الحملة في قرة سيناء

 نفذت حملة بشبابها بمحافظة شمال سيناء، عدة لقاءات متنوعة للشباب لتعزيز الوعي السياسي والثقافي لدى الشباب، استمرار لفعاليات حملة بشبابها على مستوى الجمهورية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب على المقاهي والمطاعم والشوارع والأندية وأماكن التجمعات الشبابية بقرى ومدن المحافظات.

 

المشاركة السياسية:

 حيث تم توزيع المنشورات الخاصة بالحملة والتي تشمل الرؤية والهدف والرسالة الخاصة بها، وذلك لتحفيزهم على المشاركة السياسية للانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، على غرار فعاليات الحملة المركزية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار شباب بهوية وطنية.


واستهدفت الحمله ، ارض العزه والصمود رفح قرية شيبانه في رساله قويه من شباب الحمله انهم أخذوا علي عاتقهم الوصول لكل شبر علي ارض سيناء لتحقيق هدف الشباب .


من جهته اشاد المنسق العام للحمله بشمال سيناء احمد ناجي  الخليلي بمجهود الشباب من خلال لقاء المواطنين وحثهم علي اهمية المشاركه السياسيه الإيجابية والفعاله مما كان له مردود ايجابي لدي ابناء سيناء.


و اكد أمين التنظيم سعيد القصاص ان الشباب لديه وعي وايمان بما يقوموا به مهما بالرغم مما يلاقوه من صعاب في الوصول الي إماكن المواطنين في البيوت وكذلك الدواوين ومراكز الشباب
وكان في استقبال الشباب منسق مدينة رفح عبد الغفار سويلم ورافق الشباب كلا من امين العمل الجماهيري محمد لاشين وكذلك امين المهنيين سيلمان  محمد ، ومصطفي محمد عضو هيئة المكتب ومسؤولين المتطوعين علي عايد وكمال الشريف وكذلك فارس محمود ،والمنسق الاعلامي فيصل ابو هاشم.

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سيناء حملة الشباب المشاركة السياسية

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