بعد انقطاع 24 ساعة.. بدء عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيا في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بدء عودة خدمات الاتصال تدريجيا.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية، في بيان لها، "نود أن نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، بعد فصلها أمس من "الجانب الإسرائيلي".

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، امس الإثنين، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بعد فصل المسارات الرئيسية.

وقالت شركة الاتصالات في بيان لها: "يؤسفنا أن نعلن عن قطع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في كامل قطاع غزة، نظرا لأن الخطوط الرئيسية التي تم إصلاحها سابقا تم قطعها مرة أخرى".

كما أعلنت منظمة نت بلوكس، عن انقطاع شبه كامل للإنترنت في قطاع غزة.

وكتبت نت بلوكس، عبر منصة “إكس”: “تظهر المقاييس الحية انقطاعا شبه كامل للإنترنت في قطاع غزة.. سيشهد معظم السكان انقطاعا تاما للاتصالات”.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن، أمس الإثنين، فقدان الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في غزة جراء انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “فقدنا الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في قطاع غزة وكافة فرقنا العاملة هناك جراء انقطاع الاتصالات”.