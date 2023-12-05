عواصف رعدية وأمطار.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ، أن الطقس ، اليوم الثلاثاء، سيكون غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والطقس غدا الاربعاء سيكون غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وسيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم يوم الخميس، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وسيكون الجو يوم الجمعة ، غائما جزئيا إلى غائم يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.