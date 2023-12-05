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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: إزالة التعديات واسترداد 40 فدانا بـ الفشن الجديدة

خلال الإزالة
خلال الإزالة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة حوالي 40 فدانا بمدينة الفشن الجديدة، بجانب تنفيذ ١٠  قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ لمخالفة اشتراطات البناء، وإزالة مخالفات بمدينة بني سويف الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لموقف إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينتين، مؤكداً على مواصلة استرداد أملاك الدولة بالمدن الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء العشوائي.

من جانبه أوضح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم إزالة التعديات واسترداد الأراضي في حملة مكبرة بمدينة الفشن الجديدة، بحضور اللواء حاتم ترك، نائب مدير شرطة التعمير بهيئة المجتمعات العمرانية، ومسئولى شرطة التعمير والجهاز، وأعضاء لجنة إزالة المخالفات، للقضاء على وضع اليد المخالف على أراضي الدولة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة شملت أيضًا أعمال الإزالة على الزراعات، والحشائش والأشجار، وأحواض مياه ومبان، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال حملات الإزالة واسترداد الأراضي.

بدوره أشار المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنه تم شن حملة لتنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعي 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء، وذلك بالتعاون مع  قسم شرطة التعمير بالمدينة، وإدارات الجهاز.

وقال إنه تم رفع 11 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين من أمام المحال التجارية بالحي السكني الثاني بالمدينة، في حملة أخرى بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، والإدارات المختصة بالجهاز.

كما تم تحرير 5 محاضر إشغال طريق لمحال تجارية تقوم باستغلال الأرصفة في عرض منتجاتها بالحي السكني الثاني بالمدينة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير. 

عاصم الجزار وزير الإسكان الاسكان والمرافق الفشن الجديدة بني سويف

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