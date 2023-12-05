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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 100 شهيد.. الجثث تتكدس بمستشفي كمال عدوان في غزة

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكر مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش إن قصفا جديدا في محيط مستشفى كمال عدوان أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد تتكدس جثثهم الآن في المستشفى.

وارتكب حيش الاحتلال مجزرة بقصفه منزل عائلة أبو حسنة في المخيم الجديد بالنصيرات.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ان القصف الإسرائيلي علي مستشفي كمال عدوان أسفر عن سقوط 108 شهداء وعشرات المصابين.

وذكرت وزارة الصحة بغزة ان التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى كمال عدوان مشيرة الي ان قوان الاحتلال تحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك.

وبينت الوزارة ان 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة؛ معربا عن تخوفه من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.

وأكدت الوزارة انها  لم تستطع إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى وانقطاع التيار الكهربائي فاقم الأزمة موضحة أن  معبر رفح استقبل 400 مصاب فقط بينما لدينا أكثر من 40 ألف مصاب.

ومن جانبه؛ أشار المقدم محمد المغير، مدير الإمداد بالدفاع المدني بغزة الي انه لا يوجد مناطق آمنة حيث يصل القصف كل زاوية وكل مربع في القطاع.

كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية مطالبا بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.

 

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