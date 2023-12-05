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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجراء القرعة العلنية لحجز وحدات "سكن مصر" بمدينة غرب قنا

صدى البلد

صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا، حيث تتراوح مساحات الوحدات ما بين ( ١٠٦م٢ : ١١٨م٢)، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح ١٤٤ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا، وبلغ عدد المتقدمين ٢٠٨ متقدمين، وتم شراء ٣٨٠ كراسة شروط، مضيفاً أنه سيتم عمل طرح تكميلي للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ، ويرغبون في حجز وحدة سكنية، على أن تتم تلك القرعة في القريب العاجل بعد ملء نموذج بجهاز المدينة.

 

جدير بالذكر أن القرعة العلنية عُقدت بحضور وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.

إجراء القرعة العلنية إجراء القرعة الإسكان المتميز الأسكان العمرانية الجديدة

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