بسبب الشبورة.. مصرع 7 وإصابة 20 في انقلاب أتوبيس بـ المنيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا.

تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات، على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

علي الفور انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح وكسور متنوعة.

جرى نقل 20 مصابا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي بينما تم إيداع الجثث بمشرحة مسشتفى بني مزار العام.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وجاري إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.