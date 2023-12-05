مطالب بحوار مجتمعي حول كيفية التطبيق الأمثل لمبادرة بيع العقار بالدولار للمصريين بالخارج

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج فكرة جيدة للتوسع في تصدير العقار المصري، وكذلك لجذب مشترين جدد للعقارات بمصر، ولكنها تحتاج إلى حوار من المختصين لتطبيقها بشكل أمثل.

وشدد المهندس داكر عبد اللاه على ضرورة توفير حزمة من التيسيرات والحوافز المشجعة للإقبال بشكل كبير على هذه المبادرة، وكذلك الترويج والتسويق الجيد لهذه المبادرة خارجيا، وطرح مميزاتها سواء المقدمة من الحكومة أو المطورين، ولا بد من تنظيم المعارض العقارية بالخارج لطرح المشروعات العقارية المتاحة بمختلف ربوع مصر سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أو سياحية.

وأكد داكر عبد اللاه أن تصدير العقار عنصر مهم جدا لجذب الدولار للسوق المصرية، ويجب وضع آلية توضح من خلالها العوائد والمكاسب التي سيحصل عليها مشتري العقار، وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات في مصر، وإعداد خريطة تفاعلية موضح عليها العقارات المتاحة وأسعارها وأماكنها، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية أو أبلكيشن لبيع وتصدير العقار.

وطالب بتوسيع دائرة النقاش حول الاستفادة من هذه المبادرة وتفعيلها بشكل جيد من خلال الاستماع للقطاع الخاص، سواء داخل اتحاد الصناعات او جمعيات رجال الأعمال والشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية أو اتحاد مقاولي التشييد والبناء لأنه عنصر مهم في التنفيذ وتوفير مواد البناء والتعاقد عليها.

وأكد أهمية التركيز أيضا على الاستثمار في العقار السياحي، خاصة أن هناك العديد من المشروعات السياحية المميزة التي يرغب الأجانب والمصريون في تملكها، ولا سيما الوحدات الفندقية والشاليهات المتميزة.

ودعا داكر عبد اللاه إلى القضاء على السوق الموازية للدولار حتى يكون هناك سعر موحد للدولار ويشجع على شراء العقار بالدولار من خلال المصادر الرسمية بعيدا عن المضاربة بسعر الدولار.