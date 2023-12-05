عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتلة الحوار الوطني تتساءل عن سبب عدم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي

دكتور باسل عادل
دكتور باسل عادل

قالت كتلة الحوار الوطني إن قانون العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019 افرد مساحة كبيرة للتطوع وذلك لاول مرة في القوانين المصرية.

وتساءلت كتلة الحوار في بيان صادر عنها، عن سبب عدم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي حتي الان علي الرغم من التصريحات المتكررة لوزيرة التضامن الاجتماعي بقرب الانتهاء منها .

واكدت كتلة الحوار ان مصر بلد شابة وتمتلك ملايين الشباب حيث يتم توظيفهم في خدمة الوطن وقد ظهر بجلاء دور الشباب المصري خلال الحرب التي تقودها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فقد تجمع العشرات من المتطوعين بجوار معبر رفح من أجل تجهيز الشاحنات والسهر أيام متكررة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.


وقدمت كتلة الحوار الشكر للمتطوعين الذين يقطتعون اجزاء من اوقاتهم لخدمة المجتمع المحلي مطالبة الحكومة  بضرورة وجود قاعدة بيانات بالمتطوعين والتخصصات المختلفة والتنسيق بين الكيانات والمؤسسات ومراعاة البعد الجغرافي وضرورة وجود خريطة بالمشروعات والاحتياجات.

ويحتفل العالم في 5 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتطوع وقد اختارت الامم المتحدة هذا العام  موضوع " قوة العمل الجماعي: إذا فعل الجميع ذلك"  كفرصة للحديث عن المتطوعين وتعزيز فرص التطوع.

ويُعد العمل التطوعي موردًا هائلاً متجددًا لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في كافة أنحاء العالم. وفي حين يواجه العالم تحديات متزايدة، فأولئك المتطوعون هم أول من يقدم المساعدة لمن يحتاجها.

ويتصدر المتطوعون الصفوف في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، وهي حالات غالبًا ما تكون شديدة الصعوبة وقاسية.

كتلة الحوار الحوار الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب وقف العدوان على غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات

هينزل لأقل من27 جنيها.. المواد الغذائية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. فيديو

كواليس جديدة بشأن التحقيق مع حسين الشحات في أزمة الشيبي أمام النيابة

جيش الاحتلال: مصرع جنديين خلال العملية البرية في غزة اليوم

وكالة الفضاء المصرية: «مصر سات 2» دخل المدار المخصص له وجار استكمال الاتصال

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ