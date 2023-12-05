إخماد حريق في مول تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في طابق أرضي داخل مول تحت الإنشاء، بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

ورد بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود حريق في طابق أرضي داخل مول مكون من طابقين تحت الإنشاء ويوجد حالات اختناق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلي مكان الحريق وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم نقل المصابين بحالات الاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.