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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. فتح غرف العمليات وتجهيز المقار استعدادا للانتخابات الرئاسية .. صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعاً لاعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لمتابعة  الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر االجاري بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور صفوت نظير  وكيل وزارة الاوقاف والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتوره مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة .


وقال"مختار: " نسعي جميعاً لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في  الإنتخابات الرئاسية كما عهدناها في كافة الاستحقاقات الدستورية فالدقهلية دائماً تضرب اروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة.. 
 

ودعا " المحافظ "  أبناء وشعب الدقهلية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره.
وأوضح  بأن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 665 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .


ووجه " المحافظ " بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال فتح غرف العمليات على مستوى المحافظة بالكامل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات ، وتوفير الأثاث المناسب للجان ، وشحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع قبل الانتخابات ، وتوفير مصدر بديل للكهرباء لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائي ، والتأكيد على تسوية وتمهيد الطريق المؤدى إلى اللجان ، وعمل مظلات أمام اللجان واستراحات للمواطنين ، ونظافة الشوارع والأماكن المحيطة باللجان وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومراجعة إنارة الشوارع وصيانة اللمبات بالأعمدة ، ورفع الاشغالات القريبة من اللجان وحول المدارس ،وحسن استقبال الناخبين وتوفير كرسي متحرك للسادة المواطنين كبار السن الغير قادرين والمعاقين وذوي الهمم ، والمرور الميداني المستمر على جميع مقار اللجان العامة والفرعية للتأكد من جاهزيتها ، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والشرطية لضمان حسن سير العملية الانتخابية ، ونظافة المدرسة و(المعهد) وأماكن اللجان بصفة دورية ، وتوفير عامل بالمدرسة و (المعهد) وحضور مدير المدرسة و(المعهد) لتوفير احتياجات اللجان طول فترة الانتخابات ، وتوفير مولد كهرباء بالمدرسة و (المعهد) والتأكد من جاهزيته ، وتقليم الأشجار وعمل لوحات إرشادية إلى مكان اللجان ، وصيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والعمل على نظافتها ،وعمل فراشة تندات انتظار للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، والتأكيد على جاهزية منظومة الحريق والكاميرات ، وتوفير خط تليفون أرضى بكافة اللجان الفرعية الرئيسية ، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتواصل مع اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد وسرعة حل أي مشاكل في حينها ، توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأولية ،وحضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات ، وتوفير الأدوية بغرفة الزائرة الصحية لكل مدرسة والمستلزمات الطبية ، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي طوارئ ، وتفعيل خطة الطوارئ استعدادا للانتخابات بالأماكن الهامة والحيوية وبالقرب من مقار اللجان ، وموافاة المحافظة بأماكن تمركز سيارات الإسعاف ورقم تليفون المسؤول عنها ، واخطار رؤساء الوحدات المحلية بأماكن التمركز وتليفون المسؤول عنها ، والمرور على محولات الكهرباء وصيانتها والعمل على صيانة الأسلاك والتوصيلات . 

وتقرر إلغاء قطع التيار الكهربائي أثناء سير العملية الانتخابية ، وتوفير سيارات طوارئ للصيانة الفورية حال وقوع أزمة ، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وصيانة الأعطال في حينها، والتأكيد على ضرورة عدم قطع المياه أثناء العملية الانتخابية وتوفير سيارات كسح مياه بنسبة كبيرة حال سقوط الأمطار ، ومراجعة الصرف الصحي وتطهير البلاعات بصفة دورية ،وتطهير خزانات المياه بجميع اللجان، ورفع مستوى شبكات الاتصال بأماكن اللجان ، والتأكد من توصيل الحرارة لجميع تليفونات اللجان  والعمل على توفير الخبز للعاملين باللجان وقوات التأمين، والتأكد من تجهيز جميع المقرات الانتخابية بمراكز الشباب،وصيانة الكهرباء والسباكة بمراكز الشباب الموجودة بها ،وتوفير أماكن مناسبة استراحات للمواطنين ،ونظافة المكان ودورات المياه ، وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائي حال انقطاع التيار  و توفير الأثاث المناسب باللجان وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل مع المسؤولين باللجان لحل مشاكل في حينها وتوفير المستلزمات الطبية بصندوق الإسعافات الأولية داخل اللجان.

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الاستحقاقات الدستورية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المقبلة الجمعيات الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المجلس القومى للمرأة بالدقهلية الوحدات الصحية شبكات لانتخابات الرئاسية المقبلة

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