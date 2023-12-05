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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم الثاني من EDEX 2023.. مباحثات للتعاون بين الإنتاج الحربي والدفاع التشيكية

بحث سبل التعاون بين
بحث سبل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الدفاع التشي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، رادكا كونديرلوفا مدير التعاون الصناعي بوزارة الدفاع التشيكية، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزيـة لمكتـب الوزير ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي للوزير وعدد من قيادات الوزارة، بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

أكد الوزير "محمد صلاح" عمق ومتانة العلاقات بين مصر والتشيك، مشدداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز أوجه التعاون مع الشركات التشيكية في المجالات المختلفة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، كما أشار إلى موضوعات التعاون القائمة والمقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات التشيكية في العديد من المجالات ومن بينها موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية مثل (توريد الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية، مكونات خرطوش الصيد، لفات الصفيح المنحس، ماكينات CNC متعددة المحاور، المخارط، المكابس). 

واستعرض وزير الإنتاج الحربي القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معرباً عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع "وزارة الدفاع التشيكية" لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.

من جانبها أشادت رادكا كونديرلوفا بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية. 

 ولفتت  إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحاً، وأضافت أن اهتمام الجانب التشيكي بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى. 

 الثالثة لدولة التشيك بمعرض "EDEX2023 

و شاركت في النسخة الأولى و الثانية من المعرض عامي 2018-2021، مشيدة بتنظيم "EDEX 2023" ومعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري الذي يشهد تميزاً وتطوراً كبيراً بالنسخة الثالثة من المعرض.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي ، محمد عيد بكر إلى أن "EDEX 2023" يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بالوزارة.

EDEX 2023 وزارة الإنتاج الحربي وزارة الدفاع التشيكية المعدات العسكرية التصنيع

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