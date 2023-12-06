للسيدات والفتيات.. احذري هذا الفعل عند الرقية الشرعية

الحسد والعين حق ثبت وقوعه في القرآن والسنة قال تعالى: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم) "القلم :51"، ولعلها من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون، بعد ما انتشر الحسد والمرض بين الناس وزاد شح النفوس، والرقية الشرعية هي الاستعاذة من كل ضرر أو آفة، أو أي شيء يؤذي الإنسان، وهنا يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بقلب صادق لطلب الشفاء، وهو على يقين تام بأن الشفاء بيد الله، وأن كل الأمور لا تحدث إلا بمشيئته، وذلك بالاستعانة بقراءة آيات من القرآن الكريم، وما صح من السنة من الأدعية والأذكار.

في هذا السياق حذر الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، من فعل يجب على النساء والفتيات أن ينتبهوا له أثناء الرقية الشرعية.

وأوضح “أبو عمر”، فى فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من يقوم بعمل رقية شرعية للنساء أو الفتيات وكان من غير المحارم أى ليس زوجكِ أو أخوكِ أو ابنك فليس له حق أن يلمس جسمك وهو يرقيكي فلا يضع يده على رأسك ولا على يدك لأن كل هذا ليس صحيحاً ولا يفهم فى الرقية الشرعية.

وتابع قائلاً:" لو أنا هعمل رقية شرعية لنفسي فيكون أمر كويس جدًا لأن أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى وأنا مضطر"، فيقول ربنا تعالى {أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ}، فالأفضل أن أرقي نفسي أو حد من المحارم هو اللى يعملى الرقية الشرعية .

وإذا أردت أن تحصن نفسك فردد دعاء النبي فى تحصينه لأحفاده الحسن والحسين قال ابن عباس رضي الله عنهما: “كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.”

أقوى التحصينات

احرص على أذكار الصباح والمساء فلو طالت عليك ولم تستطع قراءتها فاحرص على:

1- الفاتحة

2- آية الكرسي

3-خواتيم سورة البقرة

4-قل هو الله أحد 3 مرات المعوذتين 3 مرات

5-(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء) 3 مرات

6- (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي) 3 مرات

طريقة الرقية الشرعية لنفسي

- يضع الراقي يده اليمنى على موضع الألم، ويقرأ الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وله أن يكرر كما يشاء.

- تُقرأ الرقية الشرعية من القرآن والسنة على زيت الزيتون، ويدهن به من كان محسودًا أو معيونًا.

- تُقرأ الرقية الشرعية من الكتاب والسنة على الماء، ويشرب منه ويغتسل به.

الرقية الشرعية من القرآن الكريم

-قراءة سورة الكافرون.

-قراءة سورة الإخلاص.

-قراءة سورة الفلق.

-قراءة سورة الناس.

الرقية الشرعية

1-سورة الفاتحة (٣ مرات)

2-آية الكرسي (٣ مرات)

3-سور الإخلاص + المعوذتين (٣ مرات)

4-"بسم الله أرقيك من كل شيئ يؤذيك ومن شرّ كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك" (٣ مرات)

5-"أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق" ٣مرات

6-"أعوذ بكلمات الله التّامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة" (٣ مرات)

7-"بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (٣ مرات)