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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على هامش فاعليات اليوم الثاني من المعرض..

مسئول بكوريا الجنوبية: "EDEX 2023" يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة العسكرية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يستقبل نائب وزير برنامج إدارة المشتريات

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، مع السيد كانج هوان سيج نائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية، وذلك بجناح الوزارة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رحب الوزير "محمد صلاح" بالضيف كانج هوان سيج، مشيداً بالمشاركة الفعالة للجانب الكوري الجنوبي بمعرض  "EDEX 2023"، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتى تشهد تطور فى دفع العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن.

وتم الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة اللقاءات التي جمعت مسئولي الجانبين لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي، التي كان آخرها اللقاء الذي جمع بين المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور إيوم دونغوان وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" في شهر أكتوبر الماضي على هامش معرض "ADEX 2023" بكوريا الجنوبية، وهو ما يعكس وجود رغبة حقيقية مشتركة لتفعيل تعاون مثمر بين الجانبين.

التنظيم المتميز لمعرض "EDEX 2023" 

من جانبه أشاد كانج هوان سيج نائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى، مثنياً على سعي الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها وتصنيع منتجات جديدة بالإستعانة بالبحث العلمي وكذا سعيها لتوطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية داخل شركاتها التابعة. 

وأشاد "هوان سيج" بالتنظيم المتميز لمعرض "EDEX 2023" والذي يعكس ثقل ومكانة الدولة المصرية، مؤكداً على عمق علاقات التعاون مع الجانب المصري بمختلف مجالات التصنيع.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في معرض "EDEX 2023" نظراً لكونه حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية، لافتاً إلى أن المشاركة في المعرض تعد فرصة مهمة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية.

بدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن "EDEX 2023" يمثل فرصة وتجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية)، وتسعى وزارة الإنتاج الحربي من خلاله إلى عقد شراكات إستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية.

الانتاج الحربى كوريا الجنوبية EDEX 2023 المشتريات الدفاعية التكنولوجيات التصنيعية

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