مع السلامة يا ناهد.. بشرى تنعى ناهد فريد شوفي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة بشري، المنتجة ناهد فريد شوقي برسالة حزينة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

‏وكتبت: "مع السلامة يا ناهد .. كدة تفاجئينا كدة ؟ اللهم لا اعتراض هتوحشينا و ربنا يصبر نودى و كل الاسرة خالص العزاء للعائلة إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة ناهد فريد شوقى

ونشرت ناهد السباعي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تنعى فيه والدتها فى أول تعليق بعد رحيلها.

وقالت ناهد السباعي: البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرامسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وان.. البقاء و الدوام لله وحده".

وقد حرص عدد من الفنانين والنقاد على نعى المنتجة ناهد فريد شوقى بكلمات مؤثرة وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.