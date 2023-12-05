مسؤول أممي: الصورة المأساوية في غزة وصلت كل أرجاء العالم

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الصورة المأساوية في قطاع غزة، وصلت إلى كل أرجاء العالم والمنظمات الأممية.

وأضاف "أبو سعيد"، في مُداخلة للقاهرة الإخبارية، أن على اللجان والهيئات الدولية أن تبذل المزيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك ازدواجية كبيرة في المعايير بشأن التعامل مع التصعيد بالقطاع.

وشهد قطاع غزة الجمعة عودة للقصف الإسرائيلي، فيما لم تمدد الهدنة الإنسانية لأيام أخرى بعد أن استمرت 7 أيام فقط، استطاع فيها طرفا الصراع في القطاع تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، فضلًا عن دخول المساعدات الإغاثية.